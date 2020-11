Foot - Arsenal

Arsenal : Le coup de gueule de Nicolas Pépé sur son temps de jeu !

Publié le 11 novembre 2020 à 12h48 par La rédaction

En manque de temps de jeu du côté d'Arsenal, Nicolas Pépé a avoué être frustré de la situation qu'il traverse depuis plusieurs mois chez les Gunners, alors que Mikel Arteta semble de moins en moins lui accorder sa confiance...