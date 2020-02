Foot - Arsenal

Arsenal : Emery se prononce sur son échec...

Publié le 10 février 2020 à 19h20 par La rédaction

Après être resté deux ans au Paris-Saint-Germain, Unai Emery a rejoint Arsenal en juillet 2018. Le 29 novembre 2019, le coach espagnol était limogé suite à ses mauvais résultats. Unai Emery est revenu sur son passage en Angleterre dans un entretien accordé à France Football.