Bayern Munich : Flick affiche plusieurs souhaits avant le PSG !

Publié le 9 avril 2021 à 15h40 par La rédaction mis à jour le 9 avril 2021 à 15h41

Alors que le Bayern Munich doit se déplacer à Paris pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le PSG ce mardi, le club bavarois fait face à une grosse vague de blessures. Mais Hans-Dieter Flick reste optimiste et espère pouvoir compter au moins sur Leon Goretzka et Lucas Hernandez face aux Parisiens.