Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : Le message fort de Flick à Lucas Hernandez !

Publié le 3 avril 2021 à 9h40 par La rédaction

Présent en conférence de presse avant d’affronter le RB Leipzig ce samedi, Hans-Dieter Flick s’est montré très élogieux à l’égard de Lucas Hernandez. Le technicien bavarois félicite l’international tricolore pour son professionnalisme.