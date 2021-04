Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : Flick évoque la blessure de Lewandowski avant le PSG

Publié le 2 avril 2021 à 13h58 par La rédaction mis à jour le 2 avril 2021 à 14h05

Blessé, Robert Lewandowski ne sera pas de la partie pour la première rencontre entre le PSG et le Bayern Munich. Un véritable coup dur pour Hans-Dieter Flick qui va devoir se creuser la tête pour trouver une autre alternative à la pointe de l’attaque bavaroise.