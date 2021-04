Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : Les regrets de Thomas Müller après le PSG !

Publié le 8 avril 2021 à 11h40 par La rédaction

Ce mercredi pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich s’est incliné contre le PSG (3-2). Une défaite qui nourrit plusieurs regrets pour Thomas Müller.