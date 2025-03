Alcool, drogues... L'aveu de Pierre Ménès !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comment souvent dans ses vidéos sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a été interrogé sur sa vie en tant que journaliste. Cette fois-ci, c'est sur son éventuelle consommation de drogue et d'alcool que des questions lui ont été posées. Et l'ancien membre du Canal Football Club assure qu'il n'a jamais touché ni à l'un ni à l'autre et surtout, qu'il n'a jamais vu personne consommer de cocaïne.

Longtemps très impliqué dans le journalisme, Pierre Ménès a pris ses distances depuis quelques années. Cependant, depuis son retour sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, l'ancien journaliste de Canal+ répond à de nombreuses questions sur son passé. Et cette fois-ci, il assure par exemple n'avoir jamais consommé de drogues, ni même en avoir vu en soirée.

«Non seulement je n’en ai jamais pris, mais j’en ai même jamais vu»

« J’avais fait un tweet, je ne sais plus pourquoi, quelqu’un parlait de cocaïne, j’ai dit quelque chose qui a fait rire les gens : non seulement je n’en ai jamais pris, mais j’en ai même jamais vu. Et pourtant croyez moi qu’à une époque, j’écumais quelques boites de nuit de région parisienne et je ne sais pas s’il y avait un circuit parallèle pour moi, mais j’ai jamais vu quelqu’un se faire un shoot devant moi », révèle-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

«Je ne buvais pas d’alcool donc j’imagine que je n’étais pas le meilleur des clients»

« On ne m’en a jamais proposé, mais en même temps j’étais en boîte et je ne buvais pas d’alcool donc j’imagine que je n’étais pas le meilleur des clients pour ça. Franchement, je suis passé totalement à côté de toutes ces histoires de cocaïne. En même temps, je pense que je suis arrivé à Canal après les grandes années, et ça s’était bien caché à ce niveau là, et dans le foot j’ai jamais vu personne en prendre. Ça fait peut-être très naïf de dire ça, mais c’est la vérité », ajoute Pierre Ménès.