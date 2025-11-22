346M€ : La nouvelle folie avec Neymar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu à Santos, son club formateur, après un passage chaotique en Arabie Saoudite, Neymar tente de retrouver du rythme en vue de la Coupe du monde 2026. Cependant, la situation du club brésilien est critique : une relégation pourrait notamment condamner Santos. Ainsi, le « Peixe » cherche à réunir 346M€. Explications.

Buteur face à Mirassol ce jeudi (1-1), Neymar a retrouvé le sourire. L’ancienne star du PSG qui a connu de multiples blessures depuis son départ du club parisien, tente de retrouver du rythme afin de pouvoir disputer la Coupe du monde 2026 avec la Seleção désormais menée par Carlo Ancelotti.

Le Santos de Neymar en pleine crise Mais du côté de Santos, la situation est pour le moins critique. En effet, malgré la signature de la vedette formée au club, le club brésilien semble couler petit à petit. Avec 37 points, le « Peixe » est actuellement 16ème du championnat brésilien, avec un point d’avance sur le premier relégable. Une situation dangereuse, alors que financièrement, Santos est en pleine crise. Comme le rapporte FootMercato, Santos tente actuellement de changer son modèle économique.