2021 : une année record pour le football européen

Publié le 30 novembre 2020 à 16h21 par La rédaction mis à jour le 30 novembre 2020 à 17h21

Avec le coup d’envoi de l’inaugurale Ligue Europa Conférence dès le début de la saison 2021-22, le report de l’Euro 2020 à l’été prochain, le Final 4 de la Ligue des Nations, ainsi que les deux ligues européennes déjà en place (sans compter la Ligue des Champions féminine), le vieux continent sera plus que jamais au centre de toutes les attentions de la planète football l’année prochaine.

Les dates importantes de 2021

Pour la première fois de son histoire, le Championnat d’Europe des Nations se jouera dans 12 pays différents partout sur le continent. Le match d’ouverture aura lieu le 11 juin à Rome, et la finale se disputera dans l’enceinte du mythique Wembley Stadium de Londres le 11 juillet, où les Bleus de Didier Deschamps espèrent se retrouver. Entre-temps, les sélections nationales passeront par Saint-Pétersbourg, Munich, Bucharest, Amsterdam… 12 villes hôtes au total ! La suite de cette grande fête européenne se jouera dès octobre 2021 avec le Final 4 de la deuxième édition de la Ligue des Nations qui opposera la Belgique, l’Italie, l’Espagne et la France. Là aussi, les Bleus sont annoncés favoris.

D'autre part, comme chaque année, les yeux seront rivés sur la finale de la Ligue Europa (prévue pour le 26 mai en Pologne) et celle de la Ligue des Champions (29 mai en Turquie pour les hommes et le 16 mai en Suède pour les femmes) qui attirent toujours des millions de téléspectateurs tous les ans.



Même en football féminin, l’édition 2021-22 sera synonyme de renouveau. L’UEFA a annoncé que son format actuel de Ligue des Champions féminine sera abandonné dès le prochain exercice pour qu’il se rapproche un peu plus de celui de son homologue masculin. Il introduira une phase de poules, plutôt que de commencer directement par des 16èmes de finale suite aux qualifications. Concrètement, cela signifie que la France verra pour la première fois trois clubs tricolores au lieu de deux habituellement en lice. Reste à savoir qui aura l’honneur d’accompagner l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.

Qu’est-ce que la Ligue Europa Conférence ?

Ce qui rendra l’année 2021 encore plus spéciale pour le football européen sera l’arrivée de la Ligue Europa Conférence, la toute nouvelle compétition de l’UEFA, dès la rentrée prochaine. En termes d’importance, elle se situe après la Ligue des Champions (C1) et l’Europa Ligue (C3), car en effet, le vainqueur de cette nouvelle compétition obtiendrait le droit de participer à la Ligue Europa la saison suivante. C’est donc en quelque sorte une troisième division européenne, qui sera sûrement surnommée C4, et qui s’apparente beaucoup à l’ancienne Coupe Intertoto. Son format sera le même que les deux autres et réunira 32 clubs, dont ceux ayant échoué en phase de poules de C3, et un seul représentant pour chacun des cinq premiers championnats du classement UEFA. Le but de l’Europa Conference League est de donner plus de visibilité aux clubs les plus modestes et de donner une chance à leurs talents cachés de se mettre en avant sur la scène européenne.



L’année 2021 s’annonce donc très riche en football sur le vieux continent. Elle aurait d’ailleurs pu être encore plus garnie si l’UEFA n’avait pas décidé de reporter l’Euro féminin qui devait avoir lieu l’été prochain en Angleterre. Les meilleures sélections nationales féminines devront donc attendre un an de plus pour voir qui succèdera aux Néerlandaises.