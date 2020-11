Foot

Le quiz de la Ligue des Nations

Publié le 24 novembre 2020 à 16h14 par La rédaction mis à jour le 24 novembre 2020 à 16h15

Ce mercredi 18 novembre s’est tenue la finale de la phase des groupes de la seconde édition de la Ligue des Nations, organisée par l’Union des associations européennes de football (UEFA). Pour l’occasion, le site Betway a interviewé 10 joueurs internationaux entre 2 matchs afin de tester leur connaissance de la ligue.

Les principes du jeu

Le site Betway de paris sur le football a proposé un quiz aux joueurs de football, sous forme de tirs au but. Les participants doivent répondre à 5 questions différentes, qui portent sur de nombreux sujets tels que leur propre carrière, celle des autres joueurs, des évènements marquants de la Ligue, des records et bien d’autres choses encore. À la fin, Betway comptabilise les scores, et l’on peut ainsi découvrir quel joueur a la meilleure connaissance de l’univers de la Ligue des Nations !



Si vous êtes curieux, voici la vidéo dans son entièreté.

Iago Aspas - 5/5

Alors, qui sont les grands gagnants ? 4 des 10 joueurs ayant participé à ce tir au but ont marqué le score maximal de 5 bonnes réponses sur 5 !



On commence par Iago Aspas, footballeur international espagnol de 33 ans, qui joue le poste d’attaquant au Celta de Vigo. C’est dans ce club qu’Iago Aspas a été formé. Il commence sa carrière en 2006, dans l’équipe B, et il devient titulaire lors de la saison 2009-2010 après avoir inscrit un doublé qui a permis à son club de rester en deuxième division. En 2013, il signe un transfert à 9 millions d’euros pour rejoindre Liverpool, puis il est prêté au Séville FC lors de la saison 2014-2015. Durant l’été 2015, Iago Aspas signe à nouveau avec Celta de Vigo et retrouve ainsi le club où il a fait ses débuts.

Lukasz Fabianski – 5/5

Ce footballeur international polonais joue actuellement en tant que gardien de but au club West Ham United. Le joueur de 35 ans a débuté en 2005 au club de Legia Varsovie, avec d’entrée de jeu une place de titulaire. Lors de sa première saison, il joue gardien pour la totalité des matchs et remporte ainsi son premier titre de champion national. Il signe un transfert vers les Gunners d’Arsenal en 2007, pour quatre millions trois cent mille euros, et il y reste surtout en tant que doublure. En 2014, il rejoint pour 4 saisons le Swansea City, avant de signer un contrat de 3 ans avec son club actuel, le West Ham United

Andriy Yarmolenko – 5/5

Joueur ukrainien d’origine russe, Andriy Yarmolenko commence sa carrière très tôt, au club de Desna Chernihiv. Il rejoint le Dynamo Kiev pour 5 ans en 2006, puis il signe pour 4 ans avec son club actuel, le West Ham United, suite à un transfert s’élevant à 20 millions d’euros.

Niklas Stark – 5/5

Niklas Stark est un joueur allemand de 25 ans, qui joue comme défenseur central ou milieu défensif au Hertha Berlin. Son club formateur est le FC Nuremberg, qu’il quitte en 2015 pour rejoindre le Hertha Berlin.