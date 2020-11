Foot - PSG

PSG : Quand Icardi s'enflamme pour Neymar et Mbappé

Publié le 21 novembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Blessé depuis un moment, Mauro Icardi observe de loin les performances du PSG. L’Argentin a cependannt partagé toute sa joie d’évoluer aux côtés de joueurs comme Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria.

Arrivé à l’été 2019 au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a réussi l’exploit de pousser sur le banc le jusqu'ici intouchable Edinson Cavani. Blessé depuis plusieurs semaines, l’Argentin a été remplacé au pied-levé par Moise Kean à la pointe de l’attaque. Mais son retour se précise, tout comme la possibilité pour Thomas Tuchel d’aligner de nouveau son quatuor de luxe, formé par l’ancien de l’Inter, Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar. Un front offensif prestigieux, mais considéré par beaucoup comme risqué. Lié au PSG jusqu’en 2024 depuis que son option d’achat a été levée, le buteur de 27 ans semble nager en plein bonheur dans la capitale.

« Ils font partie des meilleurs joueurs de la planète »