Mercato : Le Barça prêt à recruter « le joueur idéal » et « le meilleur joueur du marché »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Champion d’Espagne, le FC Barcelone prépare déjà la saison prochaine. Et avec le départ de la légende, Sergio Busquets, Xavi souhaite mettre la main sur un nouveau patron au milieu du terrain. Depuis plusieurs jours, un nom fait la Une de la presse espagnole. FairPlay et Alexandre Ruiz nous en disent plus sur ce dossier qui fait déjà saliver les fans…

C’est avec une défaite contre la Real Sociedad que le FC Barcelone a été sacré champion d’Espagne ce week-end. Un nouveau titre dans le palmarès du club catalan et un premier gros coup pour Xavi, l’entraîneur et le nouvel homme fort du club. Mais l’Espagnol pense déjà à la suite et la construction de son prochain effectif. Dans quelques jours, Sergio Busquets va quitter le club et laisser un grand vide. Et Xavi sait déjà qui il veut pour lui succéder.

Kimmich dans le viseur