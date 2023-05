Mourinho, l’entraîneur le plus efficace du monde ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Qualifié pour la 6e finale européenne de sa carrière, José Mourinho marque une nouvelle fois les esprits. Le technicien portugais est une machine à gagner des titres et il pourrait en faire profiter l’AS Rome lors de la prochaine finale contre le FC Séville. L’occasion pour Alexandre Ruiz d’évoquer sur FairPlay la carrière incroyable de celui qui porte mieux que jamais son surnom : The Special One !

Partout où il passe, José Mourinho gagne. Et remporte des titres. C’est la marque de fabrique du technicien portugais qui s’est taillé une réputation de fer dans le monde entier et un surnom en or qui lui colle à la peau, pour son plus grand plaisir : « The Special One ». Et après avoir gagné avec le FC Porto, Chelsea, l’Inter Milan, le Real Madrid et Manchester United, le voilà qui garni désormais le palmarès de l’AS Rome. Vainqueur de l’Europa League en 2022, José Mourinho remet le couvert avec une nouvelle finale dans cette compétition. Rendez-vous le 31 mai, contre le FC Séville, pour la conquête d’un nouveau sacre européen.

Une machine unique au monde