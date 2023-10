Tour de Lombardie : La dernière journée de folie de Thibaut Pinot

Thibault Morlain

Ce samedi avait lieu l’une des plus belles courses du calendrier de la saison de cyclisme : le Tour de Lombardie. Au programme, 238 kilomètres entre Côme et Bergame pour ce Monument que certains des plus grands noms du peloton s’arrachent. Les stars de la discipline étaient alors au rendez-vous en Italie, au même titre qu’un certain Thibaut Pinot. Et pour le coureur français de la Groupama-FDJ, cette course avait une saveur particulière puisque c’était tout simplement la dernière de sa carrière professionnelle. Et pour l’occasion, Pinot a passé une journée hors du commun.

C’est une page du cyclisme français qui s’est tournée ce samedi en Italie. En effet, à l’occasion du Tour de Lombardie, Thibaut Pinot a disputé la dernière course de sa carrière professionnelle. A 33 ans, celui qui a été la coqueluche du cyclisme français avait annoncé que cette année 2023 serait la dernière pour lui avant de prendre sa retraite. Et c’est donc sur ce Tour de Lombardie que Pinot a décidé de tirer sa révérence. Forcément, ce Monument, que Thibaut Pinot a d’ailleurs remporté en 2018, était différent des autres compte tenu de la der du futur ex-coureur de la Groupama-FDJ.

Les organisateurs du Tour de Lombardie ont offert une chèvre à Thibaut Pinot, en marge de sa dernière course. Nommée Vittoria, elle est déjà arrivée à Mélisey, accueillie par les parents du Franc-Comtois. #ILombardia pic.twitter.com/SGpKYv8ZKK — Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 7, 2023

« Dans le bus, l’ambiance était un peu bizarre »

Avant le départ de ce Tour de Lombardie, Thibaut Pinot avait d’ailleurs la parole sur cette grande dernière pour lui. Au micro d’ Eurosport , il expliquait : « Il y a quand même pas mal de pression, je suis un peu plus tendu que d’habitude. Je suis motivé, je sens aussi que le public est là pour me soutenir. Je suis prêt pour une belle course. Il y a de l’émotion, beaucoup d’émotion. Je sens que c’est la dernière. C’est bizarre. Dans le bus, l’ambiance était un peu bizarre, tout le monde faisait un peu semblant que c’était un départ de course normal, mais on sent qu’il y a beaucoup d’émotion ».

Un hommage rendu à Thibaut Pinot

Le moment de prendre le départ de ce Tour de Lombardie est ensuite venu. Mais pour l’occasion, bien que la course se déroulait en Italie, Thibaut Pinot a reçu un très bel hommage de la part de l’organisation. Le Français s’est ainsi présenté seul en première ligne pour s’élancer, le tout applaudi par la foule présente pour l’occasion. Durant le début de la course, différents coureurs sont ensuite venus saluer Thibaut Pinot. Ça a notamment été le cas de Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe qui ont partagé quelques moments avec le Français pour a dernière.



De plus, il a également été révélé que le Tour de Lombardie avait fait un cadeau pour le moins étonnant à Thibaut Pinot en lui offrant… une chèvre. En effet, que le Français a déjà un élevage, en voilà une de plus avec l’arrivée de… Vittoria.

POV Thibaut Pinot dans la Curva @UltrasPinot pic.twitter.com/MEsJOOQq5K — Adrien Hémard-Dohain (@AdrienHemard) October 7, 2023

Des fans en folie pour Pinot

Les fans de Thibaut Pinot ont également fait le déplacement en nombre pour soutenir le Français lors de ce Tour de Lombardie. Alors qu’on se souvient de « virage Pinot » lors du dernier Tour de France, les mêmes scènes se sont répétées de l’autre côté des Alpes avec la « Curva Pinot ». Réunis par dizaines, les fans de Thibaut Pinot ont alors mis l’ambiance et crié pour soutenir leur champion. Une ferveur que Marc Madiot a d’ailleurs voir de plus près. Le patron de la Groupama-FDJ s’est arrêté dans cette « Curva Pinot » et il a alors été soulevé en héros à coup de « Merci Madiot ».

Et la Curva explosa ! Chaos, bain de foule en pleine course pour Thibault Pinot #CurvaPinot #Pinot #IlLomBardi pic.twitter.com/bC9O9cToX1 — Thomas-Sean de Saint Leger (@ThomasdeStLeger) October 7, 2023

Un passage devant ses fans avant la retraite

À quelques minutes de franchir la ligne d'arrivée pour la dernière, Thibaut Pinot est ainsi passé devant ses supporters dans une ambiance incroyable. Le Français a ensuite terminé la dernière course de sa carrière aux côtés de ses coéquipiers Rudy Molard et Quentin Pache. De son côté, Tadej Pogacar, double vainqueur en titre, a remporté une troisième victoire de rang sur le Tour de Lombardie.