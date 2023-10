Cyclisme : Il interpelle Julian Alaphilippe pour son transfert

Thibault Morlain

Avec la fusion annoncée entre les formations Jumbo Visma et Soudal Quick-Step, des questions se posent concernant l'avenir de Julian Alaphilippe. Le Français pourrait bien devoir changer d'équipe. Mais pour aller où ? Ces derniers mois, le compagnon de Marion Rousse a notamment été vivement annoncé dans le viseur de TotalEnergies. Qu'en est-il aujourd'hui ? Jean-René Bernaudeau a été très clair à propos du dossier Alaphilippe.

Ce sont deux mastodontes du peloton qui pourraient fusionner et ne faire plus qu'un. D'ici peu, Jumbo Visma et Soudal Quick-Step pourraient s'allier et forcément, cela va laisser quelques coureurs sur le carreau. Julian Alaphilippe pourrait notamment être l'une des victimes de cette union. Double champion du monde, le Français pourrait alors se retrouver sans formation et à la recherche d'un nouveau point. Alaphilippe ne devrait toutefois pas avoir trop de mal à rebondir étant donné sa popularité et alors que la formation TotalEnergies est très intéressée depuis plusieurs mois, la couleur a été annoncée par Jean-René Bernaudeau à l'occasion d'un entretien accordé à RMC .

« Julian il a mon téléphone, il m’aime bien donc affaire à suivre »

Directeur de la formation TotalEnergies, Jean-René Bernaudeau a mis les choses au point pour un potentiel transfert de Julian Alaphilippe. Il a alors assuré que la balle était dans le camp de ce dernier et que c'était le compagnon de Marion Rousse qui devait faire le premier pas désormais : « Là je ne veux pas jouer, car toutes ces histoires me déplaisent. Je pense que Patrick Lefevere l’a assez malmené dans la presse au printemps et c’était mon idée il y a quelques mois de lui dire "Est-ce qu’il n’y a pas moyen d’ouvrir la discussion puisque ton patron te critique ouvertement ?". Mais il n’y a pas eu de discussion donc aujourd’hui je ne bougerai pas. J’attends que le téléphone sonne. Julian il a mon téléphone, il m’aime bien donc affaire à suivre ».

« Je ne rachèterai pas son année de contrat, ça c’est hors de question »