Cyclisme : Pinot, une fin en beauté ?

Arnaud De Kanel

L'une des plus belles histoires du peloton prend fin ce samedi. A 33 ans et après plus de 14 ans chez les pros, Thibaut Pinot dispute la dernière course de sa carrière profesionelle à l'occasion du Tour de Lombardie, l'épreuve qu'il apprécie le plus et qu'il a déjà remporté en 2018.

Clap de fin pour Thibaut Pinot. Après avoir fait vibrer les Français pendant plus d'une décennie, le Franc-Comtois va se retirer du peloton professionnel ce samedi. Il dispute l'ultime course de sa carrière, et pas n'importe laquelle : le Tour de Lombardie. Pinot affectionne particulièrement le monument italien qu'il a déjà remporté en 2018. Après trois étapes sur le Tour de France, deux sur la Vuelta, une sur le Giro et tant d'autres grands moments, le coureur de la Groupama-FDJ espère simplement aller au bout de la course.

Des centaines de spectateurs pour l'occasion

Thibaut Pinot va être célébré comme il le mérite. A la manière de ce qui avait été fait sur le Tour de France dans l'étape vosgienne du Petit Ballon, un « virage Pinot » sera présent sur le Tour de Lombardie samedi. Une centaine de membres du Collectif Ultras Pinot vont faire le déplacement en Italie pour soutenir leur héros. « On l'avait en tête depuis l'annonce de la retraite de Thibaut. C'est donc une idée antérieure au Tour. Mais la Lombardie, c'était compliqué pour les partenaires, alors ils s'étaient rabattus sur le Tour avec nous. Là, ce sera plus simple mais il y aura de la ferveur quand même parce que l'écho de ce virage au Tour nous a un peu dépassés, pour le meilleur, et il a décuplé l'engouement pour la Curva », a expliqué l'un des fondateurs du CUP à L'Equipe . Pas au top de sa forme, Thibaut Pinot ne se fait pas beaucoup d'illusions sur l'issue de cette course.

«Je suis plus dans l'optique de finir la course»