Cyclisme

Tour de France : Primoz Roglic avertit Pogaçar avant leur énorme duel

Publié le 12 juin 2022 à 7h35 par Thibault Morlain

A quelques jours du départ du Tour de France, Primoz Roglic a décidé de s’aligner sur le Critérium du Dauphiné pour régler les derniers détails. Et le Slovène a assommé la concurrence ce samedi, lui permettant de revêtir le maillot jaune. De bon augure pour la Grande Boucle où le duel avec Tandej Pogaçar s’annonce acharné. D’ailleurs, Roglic n’a pas hésité à envoyer un message très clair à son compatriote et principal rival pour le Tour de France.

Le 1er juillet prochain, le Tour de France s’élancera de Copenhague pour trois semaines de compétition. Vainqueur des deux dernières éditions de la Grande Boucle, Tadej Pogaçar sera encore l’un des favoris à sa succession. Ramènera-t-il alors le maillot jaune sur les Champs-Elysées ? Pour cela, il faudra se défaire de la concurrence et celle-ci sera au rendez-vous pour tenter de renverser la coureur de l’équipe UAE. Les regards se tournent surtout vers Primoz Roglic, qui s’impose comme l’adversaire numéro 1 de Pogaçar. En 2020, le Slovène s’était incliné lors du dernier contre-la-montre au terme d’une prestation incroyable de son compatriote et en 2021, il avait dû abandonner. Cette fois sera-t-elle la bonne pour la star de la Jumbo Visma ? Cette semaine, Roglic a en tout cas pu se jauger lors du Critérium du Dauphiné, où il a décidé de s’aligner pour effectuer sa dernière préparation avant le grand rendez-vous de l’été. Et ce samedi, le Slovène a livré une grosse démonstration face à rivaux, envoyant ainsi un message très fort en vue du Tour de France. Ayant désormais le maillot jaune sur les épaules, avant peut-être d’avoir celui de la Grande Boucle dans quelques jours, Primoz Roglic a d’ailleurs averti la concurrence pour le Tour. Tadej Pogaçar est ainsi prévenu…

💛 Le nouveau @MaillotjauneLCL : 🇸🇮@rogla ! 👏💛 The new Yellow Jersey: 🇸🇮@rogla! 👏#Dauphiné pic.twitter.com/T2UXPfP3gi — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2022

« Je suis de retour ! »