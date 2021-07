Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Pogaçar savoure déjà sa victoire !

Publié le 17 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

N'ayant pris aucun risque, Tadej Pogacar a décroché la huitième place lors du contre-la-montre de la 19e étape. Un bon classement qui valide sa victoire sur la Grande Boucle.

Ce samedi, la 19e étape du Tour de France constituait l'un des derniers obstacles pour Tadej Pogaçar. L'an passé, c'est sur ce contre-la-montre que le Slovène avait dépassé son compatriote Primoz Roglic. Mais ce coup-ci pas de bouleversement. Pogaçar a terminé l'étape à la huitième place avec à peine 57 secondes de retard sur Wout Van Aert, vainqueur de l'étape. Au général, Pogacar garde la première place avec 5 minutes et 20 secondes d'avance sur Jonas Vindegaard.

Pogacar sait qu'il a gagné