Tour de France : Le «problème d’argent» qui empêche Marion Rousse de faire comme les hommes !

Ancienne cycliste professionnelle et consultante à la télévision, Marion Rousse occupe depuis 2022 le poste de directrice du Tour de France Femmes. À l’occasion de la semaine du sport féminin, elle a expliqué ce qui l’empêche d’avoir une épreuve aussi longue que celle des hommes, qui s’étend sur trois semaines.

Du 1er eu 9 août prochains se tiendra la cinquième édition du Tour de France femmes, dont le départ sera donné à Lausanne, en Suisse. Contrairement à celui des hommes, il ne durera pas trois semaines, mais seulement neuf jours, même si sa directrice, Marion Rousse, ne serait pas contre une épreuve plus longue.

🙌 Le sport féminin monte en puissance chaque année ! En cette Journée Internationale du Sport Féminin, il est important de ne pas se mettre de limites et continuer à inspirer toutes les générations 💛



🙌 Women's sport is getting more and more important every year! On this… pic.twitter.com/pB4bZDkiRL — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) January 24, 2026

Un Tour de France femmes de trois semaines, « c’est seulement un problème d’argent » « Je veux un Tour de trois semaines comme les hommes ? Elles seraient capables de le faire hein (sourires). En même temps, j’entends des réflexions demandant qu’on réduise les Tours hommes à deux semaines… Moi, je ne suis pas forcément pour parce que je ne me lasse pas de regarder le Tour hommes sur trois semaines. Il faut bien comprendre que, pour les femmes, c’est seulement un problème d’argent. On le voit avec Paris-Roubaix femmes où le sponsor Zwift va se retirer. On a déjà rajouté un jour de plus au Tour femmes et on n’a pas envie de fermer la porte à quoi que ce soit. Mais il faut du temps », a confié Marion Rousse, dans une interview accordée au Parisien.