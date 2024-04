Tour de France : La Visma vend la mèche pour Vingegaard ?

Arnaud De Kanel

La saison de la Visma-Lease a bike a totalement basculé en l'espace d'une semaine. Après la terrible chute de Wout Van Aert sur A Travers La Flandre, c'est Jonas Vingegaard qui est allé au tapis jeudi dernier lors de la quatrième étape du Tour du Pays Basque. Sa participation au prochain Tour de France est plus que compromise, d'autant plus qu'il ratera une grande partie de la préparation avec son équipe comme l'a confirmé Merijn Zeeman ce lundi.

Jonas Vingegaard sera-t-il au départ du Tour de France le 29 juin à Florence ? C'est la question que tous les amateurs de cyclisme se posent depuis jeudi et la grave chute dans laquelle a été impliqué le coureur danois sur le Tour du Pays Basque. Évacué en ambulance sous oxygène après être resté immobile au sol pendant d'interminables minutes, Vingegaard a passé des examens qui ont révélé une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes, un pneumothorax et une contusion pulmonaire. Merijn Zeeman s'est montré très pessimiste à un peu moins de trois mois du départ de la Grande Boucle.

Cyclisme : Le seul adversaire de Pogacar sur le Tour de France... https://t.co/HKCESZkD0Y pic.twitter.com/3hYFD8mOEH — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

«Pour le moment, Jonas ne se demande pas s’il participera ou non au Tour»

« J’ai reçu aujourd’hui une mise à jour de la femme de Jonas Vingegaard sur son état de santé. Il va. relativement un peu mieux chaque jour, mais il est toujours à l’hôpital. Cela en dit assez. Pour le moment, Jonas ne se demande pas s’il participera ou non au Tour », a confié le DS de la Visma-Lease a bike ce lundi pour le Het Nieuwsblad . La présence de Jonas Vingegaard sur le Tour cet été est plus qu'incertaine.

«Jonas manquera certainement le camp d’entraînement en altitude»