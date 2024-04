Tour de France : Inquiétude pour Vingegaard, la Visma sort du silence

Arnaud De Kanel

Les images font froid dans le dos. Jeudi, Jonas Vingegaard a chuté sur les routes du Tour du Pays Basque et il a du être évacué en ambulance sous oxygène. Le Danois est passé tout proche de la catastrophe et le bilan s'est alourdi ce vendredi après de nouveaux examens. Frans Maassen, le directeur sportif de la Visma-Lease a Bike, estime qu'il est encore trop tôt pour dire si son coureur sera apte ou non à disputer le Tour de France.

Une hécatombe frappe le peloton ces derniers jours. Alors que Wout van Aert a chuté sur A travers la Flandre la semaine passée, se fracturant plusieurs côtes, le sternum et la clavicule, une chute spectaculaire a eu lieu sur les routes du Tour du Pays Basque jeudi impliquant entre autres Primoz Roglic, Remco Evenepoel mais aussi Jonas Vingegaard. Longtemps allongé au sol, le Danois a suscité une énorme inquiétude. Forcément, sa présence sur le Tour de France est fortement compromisse, même si son directeur sportif refuse de l'annoncer forfait pour le moment.

Le bilan est lourd pour Vingegaard

Quelques heures après sa chute, Jonas Vingegaard avait passé des examens pour évaluer la gravité de ses blessures. Les résultats étaient plutôt rassurants puisqu'il ne faisaient état que d'une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes. Mais le bilan s'est alourdi ces dernières heures puisque le Danois souffre également d'un pneumothorax et d'une contusion pulmonaire. Rassurant malgré tout car les images effroyables de sa chute laissaient entrevoir le pire. Fort heureusement, la tête et les jambes du double vainqueur sortant du Tour de France ne sont pas touchés et son absence au départ à Florence le 29 juin prochain pour le début de la Grande Boucle n'est pas encore actée.

«Il va falloir attendre des jours voire des semaines, avant de pouvoir dire quoi que ce soit sur le Tour»