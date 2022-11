Tour de France

Tour de France : La grande annonce d’Alaphilippe pour 2023

Publié le 5 novembre 2022 à 14h35

Thibault Morlain

N’étant pas à 100% suite à sa terrible chute lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe n’avait pas été sélectionné par la Quick-Step Alpha Vinyl pour disputer le Tour de France. Une terrible désillusion pour le double champion du monde qui entend bien prendre sa revanche. En 2023, Alaphilippe espère être au rendez-vous sur la Grande Boucle, qui s’élancera de Bilbao.

Alors qu’on rêve de voir un Français remporter à nouveau le Tour de France, tous les regards se tournent vers Julian Alaphilippe. Ces dernières années, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl a d’ailleurs porté le maillot jaune pendant plusieurs jours sur la Grande Boucle. Mais l’histoire a été plus compliquée pour Alaphilippe sur le Tour en 2022. En effet, diminué physiquement, le compagnon de Marion Rousse a été laissé sur le côté. Une absence regrettée par de nombreux observateurs et désormais, on attend le Tour de France 2023 pour revoir Julian Alaphilippe sur la plus belle course du monde.

« Je veux réellement revenir sur le Tour de France »

Et après la désillusion du Tour de France 2022, Julian Alaphilippe entend revenir plus motivé que jamais pour l’édition 2023. A l’occasion d’un entretien accordé à CyclingNews , le Français a alors lâché : « Je veux réellement revenir sur le Tour de France et être dans la meilleure forme. Quand vous êtes dans une bonne forme, vous pouvez réellement en profiter. Le succès enlève la douleur du Tour et des autres moments ».

« Le Tour est unique »