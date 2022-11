Tour de France

Tour de France, Giro... Les vérités de Vingegaard

Publié le 1 novembre 2022 à 18h35

Thibault Morlain

Alors que le tracé de l'édition 2023 du Tour de France a été dévoilé, la présence du tenant du titre, Jonas Vingegaard, n'est pas encore assurée. Maillot jaune en 2022, le Danois de la Jumbo Visma est actuellement en pleine réflexion entre participer à la Grande Boucle ou au Tour d'Italie. Que va alors alors Vingegaard ? Le principal intéressé a fait le point.

Aura-t-on le droit à la revanche entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ? Lors du dernier Tour de France, la bataille entre le Slovène et le Danois a tenu en haleine tout le monde et c'est finalement le coureur de la Jumbo Visma qui s'est imposé. Rapidement, on s'est mis à attendre 2023 pour la nouvelle explication sur les routes du Tour de France. Mais encore faut-il que Vingegaard soit présent au grand départ du côté de Bilbao pour cette édition.

« Je continue de penser que c'est un bon tracé pour nous »

Tour de France ou Tour d'Italie ? Voilà donc la réflexion qui serait menée pour Jonas Vingegaard et la Jumbo Visma. Ce mardi, à l'occasion d'un entretien accordé à Marca , le maillot jaune 2022 n'a bien évidemment pas échappé à la question sur ses plans pour 2023. Vingegaard a alors expliqué : « J'ai vu le parcours du Tour 2023, mais je dois l'analyser plus en détails. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de contre-la-montre. J'aurais aimé en avoir un plus long à la fin comme en 2022. Mais ce n'est pas moi qui fait le tracé. De toute façon, je continue de penser que c'est un bon tracé pour nous. D'une manière général, je trouve qu'il est bien ».

« Défendre le maillot jaune du Tour, mais... »