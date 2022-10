Tour de France

Tour de France : Une grande annonce est lâchée pour Alaphilippe

Publié le 28 octobre 2022 à 10h35

Thibault Morlain

Ça y est, le tracé du Tour de France 2023 a été dévoilé. Avec ce parcours, il est donc possible de se faire une idée sur qui pourrait être avantagé lors de la prochaine édition de la Grande Boucle. Côté français, les regards se tournent alors vers Julian Alaphilippe, lui qui n'était pas là en 2022. Alaphilippe a-t-il alors ses chances ? Christian Prudhomme y croit...

Pour Julian Alaphilippe, l'année 2022 aura été très compliquée avec des galères qui se sont multipliées. Et l'un des gros points noirs pour le Français a été son absence au Tour de France. La Quick-Step Alpha Vinyl estimant qu'il n'était pas à 100%, le double champion du monde a donc été laissé de côté. Mais en 2023, Alaphilippe pourrait bien revenir plus fort après toutes ses mésaventures. Et cette année pourrait-elle alors être la bonne pour le compagnon de Marion Rousse pour briller et remporter le Tour de France ?

Cyclisme : Alaphilippe a vécu un calvaire, un retour fracassant est annoncé https://t.co/zlA0Fu0Hnh pic.twitter.com/Y3oq1C0bBh — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

Le Tour de France d'Alaphilippe

Alors que le parcours du Tour de France 2023 a été révélé, on peut désormais se faire une idée de ce que donnera le duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar et de qui pourrait également les inquiéter. Cela pourrait alors être le cas de Julian Alaphilippe. C'est en tout cas ce que pense Christian Prudhomme, le patron du Tour de France. En effet, pour L'Equipe , il a expliqué : « On peut donc s'attendre à tout. On sait surtout qu'un formidable puncheur en grande forme pourra s'exprimer. Genre Julian Alaphilippe ? (rires). Oui, il pourra être dans le jeu ».

« Ce Tour peut lui convenir »