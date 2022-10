Tour de France

Tour de France : Coup de tonnerre pour Vingegaard en 2023 ? Il répond

Publié le 26 octobre 2022 à 18h35

Thibault Morlain

Au terme d'un gros duel avec Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard a donc remporté le Tour de France 2022. Le Danois de la Jumbo Visma s'est montré très solide pour ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Et dès la fin de cette édition, on attendait 2023 pour assister à la nouvelle bataille entre Vingegaard et Pogacar. Mais alors que le flou persistait concernant la participation du tenant du titre la saison prochaine, le principal intéressé a fait le point.

Vainqueur du Tour de France 2022, Jonas Vingegaard sera-t-il présent au départ de la Grande Boucle 2023 ? Dernièrement, un doute avait été émis. En effet, le manager de la Jumbo Visma que tout était possible. Il n'était alors pas exclu que le Danois manque le prochain Tour de France afin de privilégier le Tour d'Italie. Qu'en est-il alors exactement ? La La question a été posée au principal intéressé et à l'occasion d'un entretien accordé à CyclingNews , Vingegaard a fait le point.

Alors, participera ou ne participera pas ? Jonas Vingegaard est ainsi revenu sur les propos tenus par le manager de la Jumbo Visma. Et si le Danois reconnait qu'aucune définitive n'a été prise pour le moment, la tendance serait tout de même à une présence sur le Tour de France 2023 : « Nous n'avons pas encore parlé en détails avec l'équipe et nous n'avons pas fait de plan final pour 2023. Mais l'idée est de revenir sur le Tour de France. Je serais surpris que cela ne soit pas le plan ».

« Je suis prêt pour le défi »