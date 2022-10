Tour de France

Tour de France : Vingegaard lâche une bombe sur sa participation

Publié le 31 octobre 2022 à 00h35

Arnaud De Kanel

Vainqueur sortant du Tour de France, Jonas Vingegaard n'est pas assuré d'être retenu par son équipe pour la prochaine Grande Boucle. Le Danois est suspendu au choix du Team Jumbo-Visma qui n'a pas encore pris sa décision pour l'édition 2023. Mais entre le Giro et le Tour, Jonas Vingegaard a déjà sa préférence.

Après une deuxième place prometteuse en 2021, Jonas Vingegaard a pris sa revanche sur Tadej Pogacar lors du dernier Tour de France. Le coureur danois a remporté son premier grand tour et s'affirme logiquement comme le leader de son équipe. Pour autant, Jumbo-Visma a laissé sous-entendre qu'il pourrait prendre le départ du Giro. Grand absent de la cérémonie de présentation du Tour 2023 ce jeudi à Paris, Vingegaard a clarifié les choses.

« Ma préférence ira au Tour de France »

De passage à Singapour pour le critérium de la ville-Etat, Jonas Vingegaard a paradé avec son maillot jaune. Après son succès sur la Grande Boucle, il a pris conscience qu'il pouvait gagner les deux autres Grands Tours. De fait, le Team Jumbo-Visma hésite à l'inscrire au prochain Giro. Le Danois le sait, s'il participe au Tour d'Italie, il ne sera pas au départ du Tour de France pour y défendre son titre. « Pour le moment, ce serait trop compliqué de courir les deux (Giro et Tour). Je pense que ce sera le Tour, mais peut-être l'équipe a-t-elle une autre idée en tête. Ma préférence ira au Tour de France » a-t-il confié à L'Equipe avant de donner son avis sur le parcours de l'édition 2023 : « Un bon parcours, j'aurais juste aimé un peu plus de contre-la-montre car je pense que ça peut être à mon avantage sur la fin de course . »

« J'imagine que Jonas ira sur le Tour »