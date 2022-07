Tour de France : Ce qu'il faut retenir des trois premières étapes

Tour de France

Publié le 4 juillet 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

Fini donc le Danemark pour les coureurs du Tour de France. Vendredi dernier, le peloton s’est élancé de Copenhague pour 3 étapes au Danemark. Alors que les coureurs de la Grande Boucle sont ce lundi en plein transfert pour revenir en France et continuer la plus belle course cycliste du monde, Le10Sport vous explique ce qu’il faut retenir de ces trois premières étapes du Tour.

Pas de Tour de France ce lundi. En effet, le peloton fait son retour en France après le grand départ du côté de Copenhague et trois étapes au total au Danemark. Voilà d’ailleurs ce qu’il faut retenir de ces étapes avant que le Tour de France ne reprenne ce mardi du côté de Dunkerque.

La ferveur danoise

Tout d’abord, la ferveur du public danois présent sur le bord de la route a été incroyable. Pays de vélo, le Danemark a vibré durant ces 3 étapes. Et tout un peuple était derrière les Danois du peloton. Lors du prologue, Jonas Vingegaard a été complètement soutenu par ses compatriotes. Il en est également de même pour Magnus Cort Nielsen, qui était lui aussi à domicile, qui a fait vibrer le Danemark en allant notamment chercher le premier maillot blanc à pois rouges de meilleur grimpeur. Une ferveur qui a d’ailleurs été peut-être un peu trop débordante comme David Gaudu a pu le souligner : « Le public était très nombreux et c'était limite dangereux. Certains spectateurs, voire même beaucoup, sont sur la route parfois, et ça ne se joue à rien quelque fois. L'an dernier, il y avait eu des chutes à cause de ça, et aujourd'hui (samedi), c'est peut-être un miracle qu'il n'y ait pas eu de chutes à cause de ça encore ».

Van Aert, éternel deuxième mais maillot jaune

Au terme de ses trois étapes au Danemark, c’est Wout Van Aert qui a le maillot jaune de leader du Tour de France. Le coureur de la Jumbo Visma compte 7 secondes d’avance sur Ives Lampaert, qui avait remporté le prologue à Copenhague. Van Aert est donc devant, mais ironie du sort, le Belge n’a remporté aucune étape et a fini 2ème lors des 3 étapes au Danemark. Mais au jeu des bonifications à l’arrivée, le coéquipier de Primoz Roglic porte le maillot jaune.

Tour de France : Une sanction tombe pour le maillot jaune, l’exclusion est possible https://t.co/4CPpNpV0z1 pic.twitter.com/jBN4fN2NDC — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

La renaissance de Jakobsen

La victoire de Fabio Jakobsen lors de la 2ème étape a également marqué les esprits. Le sprinteur de la Quick-Step Alpha Vinyl a su être le plus rapide du côté de Nyborg. Une très belle victoire puisqu’il y a deux ans, le Néerlandais est passé proche du drame. En effet, à l’occasion du Tour de Pologne, Jakobsen a fait une terrible chute en plein sprint. Passé proche de la mort, il s’est retrouvé dans un coma artificiel en est ressorti avec de très graves blessures au visage dont 130 points de suture. Un drame qui est désormais derrière lui avec cette belle victoire sur le Tour de France, qui en appelle d’autres.

Pogaçar prend déjà l’avantage

Après ces étapes au Danemark, il y a également un constat très important à faire : Tadej Pogaçar a déjà de l’avance sur ses principaux rivaux. Favori à sa succession et candidat à un troisième Tour de France, le Slovène est actuellement 3ème du classement général avec 14 secondes de retard sur Wout Van Aert. Néanmoins, Pogaçar compte 8 et 9 secondes d’avance sur Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, 28 secondes d’avance sur Geraint Thomas ou encore 42 secondes sur Nairo Quintana.

Et les Français ?

Quid également des Français au classement général après ces 3 étapes au Danemark ? Le premier tricolore est Christophe Laporte, 17ème au général, à 43 secondes du leader. Candidat à la victoire finale, Romain Bardet pointe à la 24ème place à 52 secondes. David Gaudu est lui 31ème avec 57 secondes de retard. Thibaut Pinot, qui lui n'est pas là pour le général, est 117ème avec déjà un retard de 2 minutes 07.