Tour de France

Tour de France : Alaphilippe, Bardet, Pinot, combien gagnent les stars françaises ?

Publié le 28 juin 2022 à 12h35 par La rédaction

Le 1er juillet, la France va battre au rythme du cyclisme. En effet, le Tour de France s’élancera depuis Copenhague au Danemark. L’occasion de s’intéresser au montant des salaires touchés par nos stars françaises de la discipline en 2022.

Julian Alaphilippe

Finalement forfait pour la prochaine Grande Boucle, Julian Alaphilippe ne s'est finalement pas remis assez vite de sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège. Une chute qui lui coutera un hémopneumothorax, une fracture d’une omoplate et deux côtes cassées. Le Français double champion du monde, coureur de la Quick-Step possède le 7e salaire du peloton. Julian Alaphilippe gagne 2,3M€ par an.

Romain Bardet

C’est sur les réseaux sociaux que Romain Bardet a confirmé sa participation pour l’édition 2022 du Tour de France. Les questions restent nombreuses sur la capacité de Bardet à performer. Pour rappel, Romain Bardet avait abandonné lors du Giro, le 20 mai dernier. L’an passé, il n’avait pas pris part au Tour de France. Bardet avait préféré se concentrer sur le Giro et la Vuelta. Une édition 2022 que Romain Bardet redoute dans les colonnes de L’Équipe : « J’ai envie de courir chaque étape comme si c’était une classique. Je ne vais pas me relever, mais je ne serai pas obnubilé par le classement général, comme sur le Giro. Je veux saisir toutes les opportunités possibles. Et puis avant de penser au général, il faut déjà passer la première semaine de course… Je ne sais pas ce qu’en pensent les autres coureurs, mais je trouve que l’entame de course fait vraiment peur. Au bout de trois, quatre jours, je m’attends à voir déjà quelques cadors rentrer à la maison. Le vent, les bordures, les pavés, la nervosité… Je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Ça va être la guerre . »



Romain Bardet s’installe à la 16e place des coureurs, avec des gains estimés à 2M€ par an.

Thibaut Pinot