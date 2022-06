Tour de France

Tour de France : Julian Alaphilippe lâche une grande annonce

Publié le 25 juin 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Cela fait deux mois que Julian Alaphilippe a sévèrement chuté sur Liège-Bastogne-Liège. Visiblement remis de ses blessures, le double champion du monde s’apprête à disputer le Championnat de France afin de se jauger avant le Tour de France. La question est alors de savoir si Alaphilippe sera au départ de la Grande Boucle. A moins d’une semaine du rendez-vous, le principal intéressé a fait le point.

Dans moins d’une semaine maintenant, le grand départ du Tour de France sera donné à Copenhague. Tadej Pogaçar, Primoz Roglic… Les favoris seront bien évidemment là afin de tenter de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Quid également de Julian Alaphilippe ? Suite à sa sévère chute sur Liège-Bastogne-Liège, le double champion du monde s’était lancé dans un contre-la-montre afin d’être prêt physiquement pour la plus prestigieuse des courses à étape. Victime d’un pneumothorax, d’une fracture et l’omoplate et avec deux côtes cassées, Alaphilippe a d’abord dû se reposer et depuis quelques semaines, il est remonté sur un vélo afin de se préparer pour le Tour de France. Mais la question est de savoir s’il sera en condition physiquement pour briller sur les routes de la Grande Boucle. Des premiers éléments de réponse vont arriver dans les heures à venir puisque Julian Alaphilippe s’apprête à disputer le Championnat de France. On pourra alors voir où en est le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, celle-ci devra d’ailleurs ensuite annoncer sa décision pour la présence ou non de sa star dans le Wolf Pack.

« Je souhaite faire le Tour »