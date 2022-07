Tour de France

Tour de France : Bardet, Gaudu… Une chance de podium pour les Français ?

Publié le 18 juillet 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Dernière ligne droite pour le Tour de France. Durant cette troisième semaine, tout va se jouer et la question est bien évidemment de savoir qui ramènera le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Cela se jouera entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogaçar. Derrière, la question est de savoir qui complètera le podium du Tour de France. Si Geraint Thomas est l’actuel 3ème de la Grande Boucle, Romain Bardet et David Gaudu sont en embuscade et peuvent y croire…

Les Champs-Elysées se rapprochent pour les coureurs du Tour de France, mais ils sont encore loin. Pour arriver à Paris, il faudra encore fournir de gros efforts. Et un sacré programme attend le peloton dans les Pyrénées. 3 étapes montagneuses permettront au classement général de bouger et à certains coureurs de renverser l’ordre actuellement établi. Bien évidemment, cela sera l’occasion pour Tadej Pogaçar de tenter de reprendre le maillot jaune à Jonas Vingegaard. Il y a aura également la question du podium avec cette 3ème. Si Geraint Thomas l’occupe actuellement, ils sont plusieurs à pouvoir envisager d’accompagner Vingegaard et Pogaçar. Romain Bardet et David Gaudu, les deux Français les mieux classés actuellement en font partie.

Bardet, 4ème

Aujourd’hui, Romain Bardet est celui qui peut le plus croire à un podium. Il y a quelques jours, le coureur de la DSM était d’ailleurs deuxième du général. Mais dans l’Alpe d’Huez, Bardet a quelque peu craqué et se classe désormais à la 4ème place. S’il compte 3 minutes 1 de retard sur Jonas Vingegaard, Romain Bardet a toutefois seulement 18 secondes de retard sur Geraint Thomas, l’actuel 3ème. Tout est donc encore possible pour le natif de Brioude. Dans les Pyrénées, il aura l’occasion de pouvoir bien s’exprimer, lui le pur grimpeur. Pour cela, il faudra toutefois qu’il ait les jambes et dernièrement, cela n’était pas forcément le cas. Dans la côte de Mende, Romain Bardet a notamment eu du mal à suivre. En revanche, il faudra également se surpasser lors du contre-la-montre à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées, un exercice dans lequel le coureur de la DSM n’excelle pas forcément.

Gaudu, 8ème

David Gaudu est lui sur une pente ascendante sur ce Tour de France. Le leader de la Groupama-FDJ va de mieux en mieux et ses performances ne cessent de s’améliorer. Néanmoins, le coureur de 25 ans part lui de plus loin au classement général. En effet, aujourd’hui, Gaudu occupe la 8ème place à 4 minutes 24 de Vingegaard. Mais sur Thomas, le retard n’est que de 1 minutes 23. Il va donc falloir attaquer pour David Gaudu, lui qui a montré du côté de Mende qu’il pouvait distancer le leader de l’équipe INEOS Grenadiers. Mais là encore, il faudra prendre de l’avance en vue du contre-la-montre, ce qui n’est pas le fort de Gaudu.

Les derniers Français sur un podium du Tour

Verra-t-on alors un Français sur le podium du Tour de France sur les Champs-Elysées ? Cela serait une première depuis 2017. A l’époque, c’était d’ailleurs Romain Bardet qui était grimpé sur la 3ème marche derrière Christopher Froome et Rigoberto Uran. Un an plus tôt, en 2016, Bardet était également sur le podium du Tour, cette fois à la 2ème place, juste derrière Froome. En 2014 en revanche, on avait eu le droit à deux Français parmi les 3 premiers, avec Jean-Christophe Perraud et Thibaut Pinot qui accompagnaient Vincenzo Nibali, vainqueur de cette édition.