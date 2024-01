Snobé pour le Tour de France, Alaphilippe se frotte les mains

Thibault Morlain

Alors que la Soudal-Quick Step se présentera avec Remco Evenepoel au départ du prochain Tour de France, cela aura pour conséquence l’absence de Julian Alaphilippe. En 2024, le double champion du monde ne participera donc pas à la Grande Boucle et on devrait plutôt le voir sur les routes du Giro. Et visiblement, Alaphilippe n’est pas mécontent de participer au Tour d’Italie.

Julien Alaphilippe en a connu des moments glorieux sur le Tour de France. Vainqueur d’étape à plusieurs reprises, porteur du maillot jaune pendant de nombreux jours, le coureur de la Soudal-Quick Step a fait vibrer tout un pays sur la Grande Boucle. Mais en 2024, Alaphilippe ne sera pas au départ du Tour de France. En effet, alors que sa formation se présentera au départ à Florence avec Remco Evenepoel, Patrick Lefevere a décidé que le compagnon de Marion Rousse ne sera pas appelé pour jouer le rôle de lieutenant du crack belge.



« J'avais envie de changement »

Par conséquent, plutôt que de participer au Tour de France, Julian Alaphilippe devrait participer au Giro, le Tour d’Italie. Cela ne semble pas lui déplaire. « C'est une bonne nouvelle. Ça faisait déjà quelques années que je me disais que j'avais envie de faire le Giro une fois dans ma carrière. C'était une bonne année, j'avais envie de changement. Je suis super focus sur les classiques flandriennes. J'espère réussir mon objectif d'être au top de ma condition au départ de ces courses-là. Après je pourrai penser au Giro, je suis content c'est une bonne nouvelle. Je suis déjà motivé », a avoué Alaphilippe pour Eurosport .

« Découvrir le Giro et remporter une étape, ce serait fantastique »