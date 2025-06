Marion Rousse régale un collègue sur France Télévisions !

C'est le 5 juillet prochain que le Tour de France 2025 s'élancera. Le grand départ sera donné à Lille et comme d'habitude, c'est France Télévisions qui couvrira l'événement. Aux commentaires, on retrouvera bien évidemment Laurent Jalabert ou encore Marion Rousse. Egalement dans le dispositif pour le Tour de France, Laurent Luyat a confié à quel point c'était un plaisir pour lui de travailler avec de tels collègues.

« C’est passionnant d’être entouré de gens aussi différents »

Après Roland-Garros, direction donc le Tour de France pour Laurent Luyat. Et ce dernier se fait déjà une joie de travailler à nouveau avec Marion Rousse et compagnie. « Ce sera mon 20e Tour de France avec l’animation d’une émission que j’adore et un sport que j’ai appris à aimer grâce à l’équipe qui m’entoure, car ce n’était pas ma discipline de prédilection quand j’étais jeune. C’est passionnant d’être entouré de gens aussi différents que Laurent Jalabert, Marion Rousse, Yoann Offredo, Franck Ferrand, l’historien du Tour et tous les autres. A chaque arrivée d’étape, on vit et on fait vivre au public le cyclisme sous des angles très différents », a expliqué Laurent Luyat, qui présentera Vélo Club après chaque étape de la Grande Boucle.