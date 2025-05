Marion Rousse : Grand changement, c’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, la dernière étape du Tour de France sera probablement l'une des plus attendue, ce qui était loin d'être le cas ces dernières années. Et pour cause, pour cette édition, les coureurs seront dans les rues de Montmartre, comme lors de l'épreuve olympique des derniers JO. Un choix qui fait largement parler mais qui enchante Marion Rousse, qui valide totalement ce grand changement.

C'est désormais officiel, la dernière étape du Tour de France s'inspirera du parcours des JO de Paris 2024 et passera par Montmartre. Les coureurs devront notamment grimper la rue Lepic à trois reprises dans la dernière à seulement 6km de l'arrivée, toujours sur les Champs-Elysées. Généralement très calme et sans intérêt pour le classement général, la dernière étape du Tour de France 2025 sera cette fois-ci cruciale et pourrait même déterminer le nom du Maillot Jaune final. Certains coureurs s'inquiètent toutefois de rouler avec un si gros peloton dans des rues si étroites. Mais ce n'est pas le cas de Marion Rousse qui valide totalement ce changement.

Le Tour de France à Montmartre, Marion Rousse valide « Je suis contente. On commente à chaque fois les Champs-Élysées. On s’est tellement éclaté sur les JO de Paris que ça aurait été dommage de ne pas y retourner. On parle beaucoup d’héritage des Jeux olympiques, c’en est un. Je sais que ça ne fait pas l’unanimité pour tous les coureurs du peloton. Certains coureurs du classement général ont certainement un peu peur de frotter car Montmartre, ce n’est pas très large, mais je trouve que cette initiative super car ça va changer nos habitudes », se réjouit-elle dans des propos accordés au Dauphiné, avant de poursuivre.