C’est officiel, Alaphilippe annonce une folie !

C'est officiel depuis quelques jours, la dernière étape du Tour de France s'inspirera du tracé du parcours de l'épreuve olympique en traversant les rues de Montmartre. Présent dans le peloton lors des JO 2024, Julian Alaphilippe a d'ailleurs évoqué ses souvenirs des passages rue Lepic et annonce ce sera la folie.

Contrairement aux années précédentes, il faudra rester concentré jusque dans les derniers mètres de la dernière étape du Tour de France cette année. Et pour cause, le 27 juillet prochain, le tracé de l'ultime étape de la Grande Boucle passera dans Montmartre en s'inspirant du parcours utilisé lors de l'épreuve des Jeux Olympiques. Le passage dans les rues de Montmartre avait fasciné les spectateurs et téléspectateurs ce qui a poussé les organisateurs du Tour de France à s'en inspirer. Par conséquent, le peloton gravira trois fois la butte Montmartre et la fameuse rue Lepic. Présent sur l'épreuve des JO, Julian Alaphilippe présente cette étape qui s'annonce complétement folle.

Alaphilippe évoque le passage à Montmartre « Je garde forcément un souvenir incroyable de la rue Lepic ! C’est un moment que j’avais rarement vécu jusque-là dans ma carrière de cycliste : dans l’ascension, c’était la folie, avec un public très nombreux. À Montmartre, à vrai dire, tu n’as pas vraiment le loisir d’apprécier le décor pendant la course ! Pour ceux qui veulent arriver en tête en haut de la rue Lepic, le plus important est de bien se positionner à l’avant, car c’est une voie étroite. Si les pavés sont bien « roulants », l’ascension fait mal ! Et les derniers mètres de la rue sont les pires… Pour les cyclistes amateurs, je leur conseillerais surtout de prendre leur temps lors de la montée afin de profiter du paysage », confie-t-il lors d'une interview accordée au site de la Ville de Paris.