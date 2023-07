Elle quitte une star du cyclisme pour un autre coureur… L’incroyable destin de Marion Rousse

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ancienne cycliste professionnelle aujourd’hui consultante vedette de France Télévisions, Marion Rousse est devenue une véritable personnalité du monde du vélo. Compagne de Julian Alaphilippe et maman de leur petit garçon de 2 ans, elle rayonne et profite d’un destin unique qui intéresse bien au-delà du cyclisme.

Au cœur d’un sport qui peine à trouver son nouveau « champion français » depuis des années, le cyclisme tricolore surfe sur la vague du bonheur d’un couple qui est devenu l’incontournable symbole de la discipline aux yeux du public tricolore. Il s’agit de Julian Alaphilippe et de Marion Rousse. Le premier a été sacré meilleur grimpeur du Tour de France en 2018 et s’est offert deux titres de champion du monde consécutifs en 2020 et 2021. La seconde était l’une des figures du cyclisme féminin français, double championne de France sur route (2012). Ensemble, ils sont devenus les coqueluches du vélo français. Et même la presse people se délecte de leur moindre actualité…

Tour de France : Marion Rousse vend la mèche pour l’avenir de Julian Alaphilippe https://t.co/63GdVm0oSb pic.twitter.com/6iQ1DZJ0gC — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

10 ans avec Tony Gallopin

La lumière dans laquelle baigne Marion Rousse depuis plusieurs années est le récit d’un incroyable destin qui démarre en 2008. Considérée comme l’une des grandes espoirs du cyclisme français, elle tombe amoureuse d’un autre talent de la discipline tricolore : Tony Gallopin. De 17 à 27 ans, elle vit une première histoire d’amour et se marie même, en 2014, avec l’actuel coureur de Trek-Segaffredo. Séparée en 2019, Marion Rousse décide d’arrêter sa carrière très tôt puisqu’à l’âge de 24 ans, elle range le vélo au garage et préfère se consacrer au métier de consultant pour les médias.

Impériale sur France Télévisions