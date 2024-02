Cyclisme - Tour : « Pogacar sera encore meilleur que l’an dernier »

Alexandre Higounet

Joxean Matxin, le directeur sportif de l’équipe UAE et de Tadej Pogacar, l’affirme avec force : quand bien même il tente un incroyable doublé Tour d’Italie-Tour de France, le champion slovène sera encore plus fort que l’an dernier, y compris sur les routes du Tour, où il avait été dominé par Jonas Vingegaard. Il ne manque pas d’arguments pour le démontrer. Analyse.

Après l’officialisation par Tadej Pogacar de son intention de réaliser le doublé Giro-Tour cette saison, le10sport.com avait analysé qu’on pouvait potentiellement l’interpréter comme un aveu de faiblesse devant la domination de Vingegaard sur le Tour de France, le champion slovène préférant « sécuriser » une victoire dans un Grand Tour en 2024 plutôt que de tout miser sur le Tour de France. A l’appui de cette analyse, on peut en effet arguer qu’on ne voit pas comment Pogacar pourrait dominer le Danois sur le Tour avec le Tour d’Italie dans les jambes alors qu’il n’a pas été en mesure de le faire les deux années précédentes alors qu’il s’était concentré sur la Grande Boucle.

Cyclisme : Avancée décisive dans le deal Evenepoel-Van Aert… https://t.co/8Syc3GkBiS pic.twitter.com/6tbu59tjBs — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

L’équipe UAE a son plan pour le doublé

Force est de constater qu’au sein de l’équipe UAE, on balaie l’idée d’un revers de main, indiquant que tout sera mis en œuvre pour que Pogacar soit en mesure de réaliser le doublé. Interrogé par le quotidien sportif espagnol AS , Joexan Matxin, le directeur sportif du Team UAE, a détaillé les éléments qui l’amenaient à penser que le champion slovène serait en mesure de remporter les deux grands Tours.

« Pogacar n’arrivera au Tour de France qu’avec 31 jours de course »