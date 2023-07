Cyclisme - Tour de France : Présentation de la 6ème étape

Alexandre Higounet

Alors que la première étape pyrénéenne présentait un profil idéal pour des surprises et des coups tordus, la seconde, qui se présente aujourd’hui, apparaît plus classique dans son parcours. Le scénario le plus probable serait celui d’une explication entre les grands leaders. Analyse.

Après une première étape de montagne piégeuse, avec l’ascension du redoutable Col du Soudet comme premier col du Tour de France, positionné au milieu de l’étape, avant une longue vallée et de nouvelles montées (3ème et 1ère catégorie), une nouvelle étape de haute montagne se présente ce jeudi entre Tarbes et Cauterets (145 kilomètres).

Cyclisme : Les limites de la stratégie de Lefévère avec Alaphilippe https://t.co/NjY9sYIx25 pic.twitter.com/BhF3sPHRhk — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Un scénario plus classique à prévoir

Cette fois, le profil s’annonce plus classique, avec un enchaînement de trois cols difficiles, le Col d’Aspin (1ère catégorie), enchaîné par le terrible Tourmalet (HC) avant une longue descente avant l’ascension vers Cauterets (1ère catégorie). Si l’étape de la veille pouvait laisser ouvert un grand nombre de scénarii, avec la possibilité de coups de Trafalgar, l’étape du jour se jouera clairement entre les grands leaders dans un format classique, avec une élimination par l’arrière dans l’Aspin et le Tourmalet et une explication entre les meilleurs dans l’ascension finale vers Cauterets.

Vers une attaque de Vingegaard dans les derniers kilomètres…

Compte tenu de la longue descente, et de la vallée en faux-plat montant avant la montée finale, il serait étonnant qu’on assiste à des grandes offensives entre les ténors dans le Tourmalet, ces derniers préférant probablement attendre l’ascension de Cauterets pour en découdre. En revanche, le rythme devrait sérieusement s’intensifier dans le Tourmalet, et ils ne devraient pas être très nombreux au sommet du géant des Pyrénées, ce qui dégagera clairement le terrain avant la montée de Cauterets. Un tel profil, avec un scénario probable comme celui énoncé, s’annonce favorable à une grande offensive des Jumbos, qui vont monter grand train le Tourmalet, installer ensuite un grand train dans Cauterets, avant que Jonas Vingegaard ne tente une attaque dans les derniers kilomètres, afin de tenter de faire la différence à haute intensité sur Pogacar sans prendre trop de risque pour autant, tellement le Danois est dans le calcul permanent de ses efforts. Après, reste à savoir si cela sera suffisant pour gratter un peu de temps sur le champion slovène.