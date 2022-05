Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Pogaçar dévoile son plus grand adversaire !

Publié le 10 mai 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Alors que Tadej Pogaçcar va partir en quête d’un 3ème Tour de France consécutif, le Slovène se méfie de son compatriote et grand rival, Primoz Roglic.

Le 1er juillet prochain, le Tour de France s’élancera de Copenhague. Qui succèdera à Tadej Pogaçar au terme de ses trois semaines de course ? Encore une fois, la concurrence sera au rendez-vous pour le maillot jaune convoité, mais c’est bien Pogaçar qui va se présenter en grand favori pour sa succession et un troisième Tour de France consécutif. Il n’empêche que le Slovène reste sur ses gardes face à ses adversaires et notamment Primoz Roglic.

« Primoz est le plus dangereux »