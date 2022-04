Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Ce message fort sur la domination de Tadej Pogaçar !

Publié le 15 avril 2022 à 16h35 par T.M.

Patron du Tour de France, Christian Prudhomme s’est prononcé sur la domination de Tadej Pogaçar et le possible début d’ère pour le Slovène.

A seulement 23 ans, Tadej Pogaçar est le nouveau patron du cyclisme mondial. Le Slovène que l’équipe UAE Emirates s’était installé en 2020, en frappant un gros coup sur le Tour de France, remportant la Grande Boucle au nez et à la barbe de Primoz Roglic, qui était alors le grand favori. L’année d’après, Pogaçar a remis ça sur le Tour de France, ne laissant vraiment aucune chance à ses adversaires. Pour aller chercher le natif de Komenda en 2022, il va donc falloir être très fort alors que certains imaginent déjà le début d’une ère Tadej Poçacar sur les routes hexagonales.

« On préfère évidemment qu’il y ait du suspense jusqu’au bout mais… »