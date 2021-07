Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de Julian Alaphilippe sur son Tour de France !

Publié le 17 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Seul coureur français vainqueur d’une étape sur ce Tour de France, Julian Alaphilippe a tiré un premier bilan de sa Grande Boucle.

A un jour de la fin du Tour de France, Julian Alaphilippe reste le seul Français à avoir remporté une étape. Vainqueur du premier épisode de cette Grande Boucle, le champion du monde a porté le maillot jaune pendant une étape. Mais contrairement à ce qu’il espérait, Alaphilippe n’a jamais pu concurrencer le si talentueux Tadej Pogaçar. Et juste avant la dernière étape sur les Champs-Elysées, le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step a tiré un premier bilan de son Tour de France.

« Porter mon maillot arc-en-ciel c'était vraiment quelque chose de spécial »