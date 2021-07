Cyclisme

Tour de France : Alaphilippe envoie un terrible message...

Publié le 15 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Maillot jaune au soir de la première étape, Julian Alaphilippe connaît une fin de Tour de France un peu plus délicate. Le coureur français n'attend plus qu'une chose : la fin de la course.

Le Julian Alaphilippe tout sourire de la première étape laisse place à un coureur fatigué et lassé. La 18e étape, qui comportait l'ascension du célèbre col du Tourmalet, fut assez difficile pour l'ancien champion du monde. Alaphilippe a terminé la course à la 78e place. Au classement général, le Tricolore occupe la 30e place. Ces dernières étapes s'apparentent à une véritable chute libre.

Alaphilippe veut passer à autre chose