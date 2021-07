Cyclisme - Tour de France

Cyclisme - Tour de France : Julian Alaphilippe s'enflamme pour Mark Cavendish !

Publié le 19 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Auteur d'un Tour de France plutôt réussi, Julian Alaphilippe peut ajouter une joie collective à sa satisfaction personnelle avec le maillot vert de son coéquipier Mark Cavendish.

A 36 ans, Mark Cavendish disputait cette année l'un de ses derniers Tours de France. Le bilan est très satisfaisant : le coureur de Deceuninck - Quick Step repart avec le maillot vert, dix ans après son dernier titre de meilleur sprinteur. Cependant, la dernière étape ne lui aura pas permis de battre le record d'Eddy Merckx (vainqueur de 34 étapes du Tour de France). Le Britannique a échoué à la 3e place.

Alaphilippe fier de son coéquipier