Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le clan Pogaçar répond aux accusations de dopage !

Publié le 18 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Malgré son deuxième Tour de France remporté, Tadej Pogaçar est toujours la cible des accusations de dopage. Sa mère, Marjeta, a défendu les intérêts de son fils.

Brillant vainqueur de son deuxième Tour de France à seulement 22 ans, Tadej Pogaçar est parti pour une très grande carrière. Et comme chaque grand coureur, le Slovène ne peut pas échapper aux incessantes rumeurs de dopage. Déconcertant de facilité sur cette Grande Boucle, Tadej Pogaçar a écrasé la concurrence et renforcé ces accusations. Si le coureur de l’équipe UAE Emirates s’était déjà exprimé à ce sujet, c’est au tour de sa mère de monter au créneau.

« S’il devait commencer à se doper, il s’arrêterait »