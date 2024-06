Cyclisme - Mercato : Lenny Martinez en partance, ça se confirme

Alexandre Higounet

Alors que l’incertitude règne depuis plusieurs mois sur l’avenir de Lenny Martinez, en fin de contrat avec la Groupama-FDJ, il semble bel et bien se dessiner loin de l’équipe tricolore. C’est ce que l’on peut supposer après les mots prononcés récemment par Marc Madiot, le boss de la formation française. Décryptage.

Depuis plusieurs semaines, l’incertitude règne autour de l’avenir de Lenny Martinez, en fin de contrat avec la Groupama-FDJ et que l’on annonce très proche de la Bahrain-Victorious, même si son père a affirmé récemment que la discussion était toujours ouverte avec l’équipe française.

« On a le droit de ne rien dire »

Interrogé sur le sujet ces derniers jours par cyclismactu.net , Marc Madiot , le patron de la Groupama-FDJ, a brièvement évoqué le dossier, livrant malgré lui quelques clés sur la situation. Madiot a notamment indiqué : « On a le droit de ne rien dire. Suis-je en contact avec lui ? Oui, de par le fait qu'il est dans notre équipe, il y a une relation qui est établie ». La teneur plutôt très factuelle et distante des propos du manager français laisse déjà comme une impression que la partie est pliée. Sinon, Madiot aurait probablement tenu des propos beaucoup plus enthousiastes sur le sujet.

Sa présence au Tour de France même pas sur la table