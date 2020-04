Cyclisme

Cyclisme : Le Tour de France annulé ? La réponse de Bernard Hinault !

Publié le 8 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Dernier vainqueur français du Tour de France en 1985, Bernard Hinault n’écarte pas l’hypothèse que la Grande Boucle soit tout bonnement annulée.

La crème du cyclisme mondial est dans l’attente concernant le Tour de France. Prévu le 27 juin, le départ de la Grand Boucle à Nice pourrait donc être reporté le 25 juillet d'après les informations du Parisien. L'organisation patiente avant la fin de la crise du coronavirus, et si le Tour était tout simplement annulé à cause de l'épidémie ? Interviewé par France Bleu ce mercredi, Bernard Hinault, quintuple vainqueur de l'épreuve (1978, 1979, 1981, 1982, 1985), fait passer un message fort.

«Il y a déjà 250 courses dans le monde annulées, donc pourquoi pas le Tour ? C'est possible»