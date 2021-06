Cyclisme

Cyclisme : Le patron du Tour de France y croit pour Julian Alaphilippe !

Publié le 11 juin 2021 à 13h35 par T.M.

Bien que Julian Alaphilippe ne fasse pas du maillot jaune une priorité, pour Christian Prudhomme, voir le Français remporter le Tour de France est bien une possibilité.

Ces deux dernières années, Julian Alaphilippe a eu l’opportunité de revêtir le maillot jaune sur le Tour de France. En 2019, le coureur de la Deceuninck-Quick Step l’avait même conservé près de 2 semaines, touchant du doigt une possible victoire finale. Peut-il alors répété cette performance sur la Grande Boucle en 2021 ? Alors qu’Alaphilippe sera bien au départ du Tour cette année, il a déjà fait savoir que le classement général n’était pas son objectif principal. Néanmoins, Christian Prudhomme y croit..

« Il n’est pas un coureur de grand Tour, mais… »