Cyclisme

Cyclisme : La nouvelle annonce de Julian Alaphilippe sur le Tour de France !

Publié le 28 février 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Interrogé sur un éventuel sacre au Tour de France, Julian Alaphilippe n'a pas caché ses ambitions prononcées pour la Grande Boucle.

Passé à deux doigts d’un podium lors du dernier Tour de France, tout en conservant 14 jours le maillot jaune, Julian Alaphilippe pourrait à nouveau briller cette année (27 juin au 19 juillet). Le leader de la Deceuninck-Quick Step en dit plus sur ses ambitions pour cette nouvelle édition : « Je ne peux pas nier que j’aurai une plus grosse pancarte dans le dos désormais. Dans ma tête, mes objectifs sont clairs : une victoire d’étape serait déjà bien ». Et si le Tricolore devenait le digne successeur de Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour (1985) ? Interrogé par les lecteurs de La Provence , Alaphilippe évoque un possible victoire sur la Grande Boucle.

« L’ambition de le gagner, ça viendra peut-être, si un jour je me mets l’idée dans la tête »