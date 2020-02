Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe annonce la couleur pour le Tour de France 2020 !

Publié le 28 février 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Interrogé sur ses ambitions pour le prochain Tour de France, Julian Alaphilippe admet qu’il lui sera difficile de réitérer ses performances de l’an passé.

Il est entré dans le cœur du public. Avec ses 14 jours passés avec le maillot jaune et sa cinquième place au classement général, Julian Alaphilippe a marqué ce dernier Tour de France. Le leader de la Deceuninck-Quick Step jouit d’une énorme cote de popularité depuis ses exploits sur les routes hexagonales. Les attentes seront nombreuses autour du Français, lors de la nouvelle édition de la Grande Boucle (27 juin au 19 juillet). Et lors d’une rencontre avec les lecteurs de La Provence , Alaphilippe en a dit plus sur ses objectifs.

« Dans ma tête, mes objectifs sont clairs : une victoire d’étape serait déjà bien »