Cyclisme

Cyclisme : Egan Bernal annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 17 avril 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que les dates du Tour de France sont désormais fixées, Egan Bernal a annoncé qu’il va désormais pouvoir lancer sa préparation.

A cause du coronavirus, le Tour de France a dû s’adapter. En effet, le peloton va devoir finalement attendre 2 mois de plus pour s’élancer puisque le départ sera donné le 29 août prochain. Une annonce accueillie avec soulagement par les coureurs, à l’instar du Julian Alaphilippe, qui sont enfin fixés. C’est aussi le cas d’Egan Bernal, dernier vainqueur du Tour de France, qui va désormais pouvoir se concentrer sur sa préparation.

Bernal va être prêt