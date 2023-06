Avant le Tour de France, un terrible drame frappe le peloton

Arnaud De Kanel

Les coureurs peaufinent leur préparation pour le Tour de France et 227 d'entre-eux s'étaient donnés rendez-vous sur le Tour de Suisse avant d'aborder la Grande Boucle. Malheureusement, un terrible drame est survenu. Le coureur suisse Gino Mäder a perdu la vie des suite d'une chute. Le peloton est littéralement abasourdi.

Le cyclisme pleure l'un de ses héros. Lors du Tour de Suisse, Gino Mäder est tragiquement décédé suite à une chute impressionnante. Une grande vague d'émotion déferle sur un peloton encore sous le choc et terrorisé par la perte du coureur suisse.

Mäder, le choc

Jeudi 15 juin, sur les routes du Tour de Suisse, Juan Ayuso avait fait parler sa classe pour signer un succès de prestige. Impérial en montagne, le coureur du Team UAE-Emirates avait creusé l'écart dans la périlleuse descente du col de l'Albula. Le prodige l'avait passé sans encombre mais ce ne fut pas le cas des coureurs qui étaient déjà battus et qui voulaient simplement rallier la ligne d'arrivée. Les caméras ne s'étaient pas attardées sur les hommes qui ne jouaient pas le général. A l'arrivée, c'est Romain Bardet qui avait averti les journalistes. Au micro de La Chaine L'Equipe , l'Auvergnat était terrorisé et il avait rendu compte de la chute spectaculaire de Magnus Sheffield. « J'ai eu très très peur dans la descente, Magnus Sheffield a chuté très lourdement à 6-7 kilomètres de l'arrivée. A partir de là, j'ai eu très peur pour lui car je pense qu'il s'est fait très très mal », avait-il lâché. On était encore loin de se douter que Gino Mäder avait également chuté au même endroit que l'Américain.



Quelques minutes après la course, le Team Bahrain-Victorious annonçait la grave chute de son coureur et sa conduite à l'hôpital en hélicoptère. Le peloton retenait son souffle car Gino Mäder avait été « retrouvé inerte dans l'eau et réanimé sur place » comme le précisait le médecin de la course. Un journaliste de L'Equipe s'était rendu sur les lieux et avait décrit l'endroit de la chute : « Tout en bas, un mur de pierres impose une nouvelle chute abrupte d'environ 2,50 mètres, directement sur un pierrier. Exactement où Mäder a été soigné. » Certains coureurs comme Romain Bardet révélaient être passés à cet endroit à une vitesse supérieure à 100km/h. « C’était le premier virage après quelques kilomètres de prise de vitesse dans la descente. On approchait les 100 km/h et c’était le premier véritable virage qui se refermait un peu, on ne voyait pas la sortie de ce virage. Honnêtement, on s’est tous un peu laissés surprendre par la vitesse à cet endroit », avouait le leader de la DSM.



Le lendemain, juste avant de prendre le départ de la 6ème étape, l'équipe de Gino Mäder avait annoncé la nouvelle tant redoutée dans un communiqué. « C'est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que nous devons annoncer le décès de Gino Mäder. Le vendredi 16 juin, suite à une très grave chute lors de l'étape 5 du Tour de Suisse, Gino a perdu sa bataille pour se remettre des graves blessures qu'il a subies. Toute notre équipe est dévastée par ce tragique accident, et nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les proches de Gino pendant cette période incroyablement difficile. Suite à l'incident à grande vitesse survenu lors de la dernière descente de l'étape de jeudi, le jeune homme de 26 ans a été réanimé sur les lieux par du personnel médical qui a également pratiqué la RCR, avant d'être transporté par avion à l'hôpital. Malgré les meilleurs efforts du personnel phénoménal de l'hôpital de Coire, Gino n'a pas pu surmonter son dernier et plus grand défi, et à 11h30, nous avons dit au revoir à l'une des lumières brillantes de notre équipe », pouvait-on lire dans le message de la Bahrain-Victorious.

"Thank you for all the light you brought to the world, Gino."Riding in memory of Gino Mader, Bahrain Victorious lead the peloton across the finish line. pic.twitter.com/T9z3dlmvof — Eurosport (@eurosport) June 16, 2023

L'hommage du peloton

La course ne pouvait pas se poursuivre dans de telles conditions. La sixième étape entre Chur et Oberwil-Lieli avait alors été neutralisée et elle n'avait compté que 30 kilomètres en forme d'hommage à Gino Mäder. A l'arrivée, tous ses coéquipiers avaient franchi la ligne en première position. Plusieurs équipes n'avaient pas pris le départ le samedi où Remco Evenepoel s'était imposé en solitaire avec son maillot de champion du monde, dédiant son succès au regretté Mäder, comme un symbole. Une semaine après, le peloton est encore sous le choc.

«J'y pense presque à chaque descente»